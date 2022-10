Ultima amichevole per la Clementina 2020, ora si fa sul serio

Sabato scorso è andata in scena l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione. Un vero e proprio test finale sullo stato di avanzamento lavori in casa Clementina 2020 Volley, che ha affrontato la Pieralisi Jesi in quella che è sembrata una partita ufficiale sia per la carica agonistica delle 2 squadre, sia per il livello di gioco espresso. Perso il primo set, le clementine hanno poi vinto i successivi 3, mostrando una crescita evidente dal punto di vista del gioco e delle individualità.

Il tecnico Mucciolo, però, non si fa illusioni: "Abbiamo giocato ad un livello che supera le mie aspettative di questo momento, e la cosa non può che farmi piacere, ma non bisogna cadere nel tranello di pensare che sarà da subito costante un gioco a questi livelli. Con le problematiche che abbiamo avuto e stiamo avendo dal punto di vista fisico, ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vedere un gioco stabile in tutti i reparti, ma per ora prendo quanto di buono ho visto stasera e continuiamo a lavorare sugli aspetti che mi hanno convinto meno".

È iniziata ieri la settimana che porterà al debutto ufficiale della Clementina 2020 Volley nel campionato di B1, con la trasferta (proibitiva?) contro una delle più quotate squadre del girone, la VTB Bologna, in programma domenica 9 ottobre alle ore 17:30.