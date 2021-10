Troppa Pesaro per la Sabini Castelferretti, 3-1 il finale

Esordio in chiaroscuro per la SABINI che torna alla ribalta della Serie B dopo 10 stagioni con una squadra di giovanissimi per la categoria. Contro la ben più esperta Montesi Pesaro ben diretta dall’ex coach Maurizio Fabbietti (quasi un decennio come allenatore tra prima squadra e settore giovanile oltre a tre stagioni da giocatore), i locali hanno peccato di continuità. Coach Giangiacomi, coadiuvato dall’assistant Pigliapoco, propone la diagonale Albanesi-Beni, Mariotti-Mancinelli schiacciatori, Galdenzi-Giaccaglia centrali e Pettinari libero. Nonostante i rossiniani si siano dimostrati fallosi al servizio, i castelfrettesi hanno avuto difficoltà in fase di costruzione e nel metter il pallone a terra: queste imprecisioni sono state catalizzate da Pesaro che sia nel primo che nel secondo parziale allunga drasticamente nonostante i cambi operati tra le file locali. Sotto 0-2 tra i biancazzurri trovano spazio Corinaldesi, Rinaldi e Licitra: Pesaro conduce sempre le danze ma stavolta Castelferretti ha un sussulto a muro, grazie al quale viene finalmente fermato l’opposto Morichelli da metà set in avanti; nel finale di set i castelfrettesi con grinta prima annullano due match point e poi piazzano il break che riapre la contesa (27-25). Nonostante il morale aumentato dal set vinto, i biancazzurri tornano a soffrire il ritmo ospite e vanno in difficoltà a partire dalla ricezione da metà quarto parziale; la Montesi allunga sempre di più e dopo quasi due ore di gioco si prende i 3 punti in palio in questa prima giornata. Nulla di grave per la Sabini: i giovanissimi biancazzurri capiranno la lezione e siamo certi che maggior determinazione e precisione verranno espressi fin dalla prossima trasferta a Civitanova, per la sfida tra neopromosse contro la Volley ’79 (che a giugno vinse la finalissima regionale 3-1).

SABINI CASTELFERRETTI -MONTESI PESARO 1-3

SABINI: Albanesi, Beni, Corinaldesi, Galdenzi, Giaccaglia (K), Licitra, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Rinaldi, Pettinari (L1), Palazzesi (L2). All. Giangiacomi- Pigliapoco.

MONTESI: Mandoloni, Mancinelli, Ferro, Sabatini, Ciabotti, Schiaratura, Caselli, Cristiano, D’Urso, Morichelli, Hoxha, Mei (L1), Giorgi (L2). All. Fabbietti – Silvestrini.

PARZIALI: 18-25/19-25/27-25/12-25.

ARBITRI: Colucci – Varfaj.