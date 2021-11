Trasferta "dolce" per la Sabini Castelferretti: contro Iseini Alba Adriatica è 3-1

Nella prima sfida extra-regionale, la Sabini non sbaglia e torna dall’Abruzzo con tre punti platonici per morale e classifica. Altalena di emozioni nel primo set: sotto 20-19 i biancazzurri rimontano piazzando un parziale di 6-0 grazie ad una fase break perfetta. Nel secondo set, la Sabini parte con convinzione ed avanza sul 6-2: l’Iseini risorge ed arriva sul -1 a metà set ma Capitan Giaccaglia e compagni non si scompongono e trovano dal servizio l’arma per impensierire gli avversari e per guadagnare un nuovo importante break; arrivati a condurre fin sul 20-13, i biancazzurri amministrano il vantaggio per andare sul 2-0 nel conto set. La Sabini parte bene anche nel terzo set e vi resta avanti fino a metà, quando l’Iseini trova due turni al servizio che mandano in tilt la ricezione castelfrettese ed allunga drasticamente: i cambi danno ragione ai coach Giangiacomi-Pigliapoco dal punto di vista della qualità del gioco ma la rimonta resta incompiuta. Dopo alcune scintille tra le due panchine nel cambio di campo tra terzo e quarto set, la partita non si riapre perché Castelferretti ha accettato lo schiaffo ricevuto, ripartendo con più convinzione ed efficacia a partire dalla linea dei nove metri (15-8): Alba Adriatica non ci stà ed accorcia lo svantaggio a metà set (16-14) ma è un fuoco di paglia perché i biancazzurri, grazie all’efficacia offensiva da ogni zona del campo ben orchestrata da Albanesi, allungano nuovamente in proprio favore, vincendo la contesa in 4 set dopo quasi due ore di vera e propria battaglia agonistica.

ISEINI VOLLEY ALBA ADRIATICA – PALLAVOLO SABINI CASTELFERRETTI 1-3

ISEINI: De Matteis, Cretone, Esposito, Di Felice, Di Carlo, Cacchiarelli, Foglia, Pugliatti, Di Pentima, Rossetti, Stipa, Ragioni, Traini, Brutti. All. Brutti

SABINI: Albanesi, Beni, Corinaldesi, Galdenzi, Giaccaglia (K), Licitra, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Rinaldi, Pettinari (L1), Palazzesi (L2). All. Giangiacomi- Pigliapoco.

ARBITRI: Angeloni-Buldrini

PARZIALI 20-25/18-25/25-19/20-25