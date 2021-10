Terzo test match per Pieralisi Jesi: il gruppo risponde bene

Al PalaTriccoli, le ragazze delhanno disputato il loro terzo allenamento di gioco: dall’altra parte della rete la, una delle future avversarie nel Girone E del campionato di B1. “Per gli obiettivi che ci eravamo posti direi che è andata molto bene – spiega Luciano Sabbatini – abbiamo cominciato questo ciclo di incontri a Trevi con una buona prova, a Jesi con Potenza Picena sono venute a a galla delle difficoltà e ieri con la Clementina si sono già visti dei correttivi”.

“Adesso ci attendono altri tre incontri che spero confermino il trend – continua il tecnico della Pieralisi Pan – più del risultato che è irrilevante in questa fase, bisogna provare diverse soluzioni. Domani (oggi ndr) affronteremo Trevi a Sassoferrato, martedì andremo a Castelbellino e giovedì, in casa, ospiteremo Porto San Giorgio. Il gruppo c’è, risponde bene, le ragazze sono volenterose, le nuove stanno adottando il nuovo approccio al lavoro, le altre hanno ripreso da dove avevamo lasciato”. “Abbiamo ringiovanito la squadra e abbiamo cambiato molto, più che nelle ultime quattro stagioni quindi – conclude Sabbatini – dovremo sforzarci di più per far sì che certi meccanismi diventino automatici”.