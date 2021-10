Si alza il sipario sulla NEF volley Libertas Osimo 2021/22

Nella mattinata di sabato 9 ottobre LA NEF Volley Libertas Osimo ha alzato il sipario in vista dell’imminente avvio del campionato di serie B. Squadra, staff dirigenziale e tecnico sono stati ricevuti presso la “Sala Vivarini” del Comune di Osimo alla presenza del Sindaco Simone Pugnaloni e delle autorità sportive regionali.

Dopo i recenti successi europei delle nazionali di volley maschili e femminili, lo sport ha dimostrato come sia importante fare squadra, specialmente in un contesto storico così difficile. Pallavolo che ha anche una rilevante valenza sociale, specialmente in Osimo dove la società biancoblu conta su numeri in crescita ed è una realtà sportiva storica, come evidenziato dal primo cittadino osimano.

Il delegato provinciale del CONI Enrico Picchio ed il Presidente Provinciale FIPAV Francesco Leoni hanno sottolineato l’importanza della pallavolo e la necessità di trovare spazi adeguati per far svolgere questo tipo di disciplina, specialmente in epoca covid.

Il Presidente de LA NEF Sergio Serrani ha rimarcato come il covid abbia condizionato l’attività giovanile ma la società è riuscita a far fronte a questa problematica ancora attuale. Il Direttore Sportivo Amedeo Gagliardi ha presentato la nuova squadra, con diversi volti nuovi, pronta ad immergersi nell’inizio del prossimo campionato, esordio sabato 16 ottobre in quel di San Marino. Infine coach Roberto Masciarelli, ormai “osimano d’adozione”, ha espresso le sue positive sensazioni in vista della prossima annata sportiva, grazie ad un lavoro intenso svolto in questa fase di preparazione con la squadra. In chiusura il dg della società “senza testa” ha omaggiato il primo cittadino di un pallone autografato da tutti i giocatori della squadra e di un poster delle nazionali maschili e femminili.

Il Sindaco in chiusura ha augurato un buon campionato a LA NEF Osimo, improvvisandosi palleggiatore con il pallone appena ricevuto.