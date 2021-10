Serie B, la Bontempi Casa Netoip Ancona fa tre su tre! 3-1 all'US Volley 79 Civitanova

Squadra in casa Bontempi C. Ancona

Con grinta e carattere la Bontempi Casa Netoip Ancona fa sua anche la terza partita e si conferma in vetta al girone G a punteggio pieno. E' stato un successo convincente quello degli uomini di Dore Della Lunga ma non certo agevole al cospetto di una squadra molto attrezzata. Decisivi sono stati i 20 punti di Ferrini e i 15 a testa messi a segno da Terranova e Santini.

IL RACCONTO IN BREVE DELLA GARA - Approccianbo meglio gli ospiti ma la reazione dell’Accademia Volley non si fa attendere. I dorici alzando l’intensità del muro e l’efficacia in battuta, contromisure che consentono al sestetto di casa di agganciare gli avversari e superarli, aggiudicandosi il set. Civitanova non ci sta e grazie a una buona difesa pareggia i conti. Tutto da rifare ma nel terzo set, lo snodo cruciale di buona parter dei buona parte delle partite i padroni di casa si dimostrano più lucidi nei momenti chiave, riducendo al minimo gli errori, e si portano sul 2-1. Nel quarto parziale a decidere è la maggiore efficacia del muro anconetano: finisce così 3-1 ed è gran festa in campo e sugli spalti.

TABELLINO

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA–U.S. VOLLEY 79 CIVITANOVA: 3-1 (25-20, 17-25, 25-23, 25-19)

Bontempi Casa Netoip AN: Rosa (3), Sabbatini Leonardo, Giombini, Sabbatini Mattia, Marconi (5), Gasparroni, Ujkaj (7), Terranova (15), Ferrini (20), Magini (1), Larizza (1), Santini (15). All. Della Lunga, Monti

U.S. Volley 79 Civitanova: Gulli (6), Areni Cristian, Ramadori (11), Chiarini Matteo (15), Leoni, Chiarini Giovanni (12), Lucarini, Faini (4), Gatto, Bernacchini (17), Areni Andrea, Medei (1), Menichelli. All. Baleani.

ARBITRI: Porti, Santoniccolo