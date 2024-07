Da Senigallia al Perù per conquistare una medaglia: il sogno azzurro di Julia Gordon

Prosegue il percorso di avvicinamento ai Campionati del Mondo Under 17 femminili in programma dal 17 al 24 agosto a Lima (Perù). Da oggi 15 luglio e fino a giovedì 25 luglio, la Nazionale Under 17 femminile sarà a Salsomaggiore Terme (Parma) per un collegiale di preparazione in vista dell’appuntamento clou della stagione. Tra le atlete convocate c’è una giovanissima che conoscono molto bene a Senigallia, Julia Gordon.

Classe 2009, fa parte della Pallavolo Senigallia e non è nuova ad emozioni forti di questo tipo. Proprio la sua società di appartenenza ha riservato belle parole alla notizia, tenendo conto del fatto che Julia è l’unica marchigiana della Nazionale Under 17 e che è anche sotto età: “La convocazione in Nazionale italiana under 17 della propria atleta Julia Gordon, unica marchigiana, rappresenta il sigillo di un lavoro sommerso di altissimo livello in cui i tecnici nero-azzzurri negli ultimi 4 anni, formando le proprie atlete fin dal minivolley ed evitando accuratamente di predarle da altre società, hanno portato a casa il titolo di vice-campioni regionali under 17, di campioni regionali under 18 ed una meravigliosa convocazione in Nazionale”.

C’è poco da dire, la Pallavolo Senigallia ha scommesso da tempo su questa ragazza e i fatti le stanno dando ragione. Quando non era stata ancora attenzionata dai selezionatori federali, il club marchigiano aveva scelto di far esordire Julia ad appena 13 anni in Serie C. La giocatrice ha poi bruciato le tappe, permettendo alla città di Senigallia di scalare la classifica delle eccellenze pallavolistiche nazionali.