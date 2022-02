Scontro salvezza tra Sabini Castelferretti e Titan Service

Dopo il colpaccio a Porto Potenza Picena, i biancazzurri nel penultimo fine settimana di febbraio ospitano la B&P volley RSM San Marino, avanti un punto in classifica.

L'avversario impone massimo rispetto sia per il risultato dell'andata (3-2 per i titani) e sia per il recupero infrasettimanale in cui ha battuto la vice-capolista Pesaro: Pieroni e compagni sono motivati a confermare la buona prova di sabato scorso anche in questa gara, la prima del 2022 davanti al proprio appassionato pubblico.

Sul canto sanmarinese coach Mascetti presenta così questa sfida: “È una squadra brava tecnicamente e che non molla mai, sarà molto difficile mettere palla a terra subito - il commento di coach Mascetti - inoltre hanno un gruppo molto affiatato che proviene dal settore giovanile, si conoscono bene e giocano da tempo insieme".