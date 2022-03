Scontro "proibitivo": la Sabini Castelferretti ospita la capolista Macerata

Sarà un sabato impegnativo per la squadra di Corrado Giangiacomi e Marco Pigliapoco, attesa dalla corazzata Paoloni Macerata. Capitan Giaccaglia e compagni hanno tutte le intenzioni di non partire battuti anzi vorranno far vedere che il bel successo in Romagna dell'ultimo turno non è stato casuale e che finalmente si riesca ad alzare il proprio livello di gioco in casa anche contro avversari di caratura superiore.

La scocietà ha tutte le intenzioni di ricordare nel miglor modo possibile Norberto Pesarini, storico presidente e castelfrettese doc scomparso pochi giorni fa.

L'appuntamento sarà proprio nel palazzetto amico della Sabini Castelferretti con fischio d'inizio in programma alle ore 18 di sabato 5 marzo.