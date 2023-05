Sconfitta indolore a Campagnola Emilia per la Pieralisi Jesi che rimane in B1

La Pieralisi Pan Jesi conclude la stagione con una dolce sconfitta: la concomitante vittoria della Tieffe Zerosystem San Damaso sulla Corplast Corridonia decreta la sua permanenza nel campionato di B1, rendendo ininfluente il 3-1 in terra emiliana. È subito battaglia a Campagnola Emilia con Tirabassi & Vezzali e Pieralisi Pan impegnate in un lungo testa a testa (16-16). Le padrone di casa spingono di più al servizio e si costruiscono un margine di vantaggio di due punti (20-18) che poi riescono ad ampliare grazie anche al muro.

Nel secondo set, la Pieralisi Pan inizia nel modo migliore (5-9) ma il ritmo del gioco cala e le avversarie ribaltano la situazione (11-10). Tirabassi & Vezzali difende tanto e attacca con incisività portandosi sul 20-15. Le jesine hanno grinta da vendere e non mollano: 20-20. Con un ottimo turno in battuta di Spicocchi trovano l'allungo, arrivando ad un passo dalla conquista del set (22-24). Le padrone di casa non si arrendono, pareggiano il conto (24-24) e innescano un nuovo testa a testa che si conclude quando, sul 26-26, vanno a chiudere con due conclusioni vincenti. Il terzo set mette in luce una Pieralisi Pan saldamente aggrappata al match, alla ricerca di quei punti che servono alla salvezza (5-8).

Le emiliane sono più fallose al servizio pur restando pericolose (16-16). Sul 21-22, Cusma e compagne resistono e con Spicocchi allungano: 21-23. Il muro di Peretti e l'attacco di Pirro consegnano giustamente il parziale alla Pieralisi Pan. Inizia il quarto set e sul campo piomba la notizia della vittoria di San Damaso su Corridonia: Jesi, con quattro punti di vantaggio sulle maceratesi, resta matematicamente in B1! La squadra rifiata (16-14) e, ormai appagata, conclude il set. Il tabellino del match:

CAMPAGNOLA EMILIA-PIERALISI JESI 3-1 (25-20, 28-26, 22-25, 25-16)

CAMPAGNOLA: Solieri (L), Frignani, Galli Venturelli, Fanzini, Ferrari, Errichiello, Varini, Fava, Giaroli, Secciani, Scalera, Trevisani, Adani. All. Longagnani

JESI: Andreoli, Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi, Pirro, Paolucci, Peretti, Angeloni, Usberti, Cusma, Milletti, Marcelloni. All. Sabbatini