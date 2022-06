Santini - Gasparroni, l'Accademia Volley riparte da due certezze

Bontempi C. Ancona

Marco Santini e Samuele Gasparroni. Un opposto e un centrale. L’Accademia Volley riparte dalle certezze dello scorso campionato. Sono loro i primi due importanti tasselli della nuova squadra che il DS Roberto “Bebi” Leonardi sta costruendo. L’obiettivo è chiaro: replicare quanto di buono fatto nella stagione appena conclusa, culminata con il primo posto e la qualificazione ai playoff promozione per la serie A3.

La società è al lavoro ormai da giorni per organizzarsi al proprio interno e individuare i giocatori utili al rafforzamento della rosa. Leonardi, in tal senso, ha esperienza da vendere. Già riconfermato, a tale proposito, il tandem Dore Della Lunga – Paolo Monti alla guida del sestetto biancorosso.

«Sono davvero contento di poter continuare il mio percorso con l’Accademia, specialmente dopo la stagione appena terminata ricca di soddisfazioni sia personali che di squadra – dichiara Marco Santini -. Raggiungere l’obiettivo playoff è stato un grande passo che speriamo si possa ripetere il prossimo anno, ma come sappiamo per poter raggiungere queste mete bisognerà lavorare duro sin da subito cercando di migliorare, solo così potremmo lottare con tutte le squadre che già si stanno armando per disputare un campionato di alto livello».

«Sono molto contento di continuare anche il prossimo anno con questa squadra – le parole di Gasparroni -. Spero che la maggior parte del gruppo rimanga perché mi sono trovato veramente bene con tutti sia dentro che fuori dal campo. Ringrazio la società per la fiducia e cercherò di ripagarla facendomi trovare pronto quando sarà il momento. Sarà difficile ripetere il campionato appena concluso ma ci proveremo sicuramente. Ci si rivede ad agosto per la preparazione con i coach Dore e Paolo appena confermati».