La Sabini Castelferretti si prepara alla sfida con la capolista Macerata

I biancazzurri dei coach Giangiacomi-Pigliapoco, reduci da 2 ko in rimonta per 3-2 ma a punti da 6 giornate consecutive, faranno visita alla capolista Paoloni Volley Macerata. Inediti i precedenti tra le due società: tuttavia quando la Paoloni era ancora ad Appignano, le ossature delle due squadre attuali si sono affrontate nell'aprile 2019 nei quarti di finale dei playoff di Serie C e vinsero i "maceratesi" per 3-0, successo preludio alla promozione in Serie B, su una SABINI con tante assenze. Mariotti e compagni si stanno compattando dopo le defezioni delle ultime settimane e daranno battaglia all'ex "Fontescodella".

Appuntamento sabato 4 dicembre alle ore 17 tra Paoloni Macerata e Pallavolo Sabini.