La Sabini Castelferretti riparte dalla Consolini Volley

I ragazzi dei coach Giangiacomi-Pigliapoco inaugurano il weekend biancazzurro affrontando i romagnoli della Nuova Consolini Volley Maschile. Sfida inedita contro la formazione di San Giovanni in Marignano avente in rosa giocatori "marchigiani" esperti e diretta da coach Della Balda che in passato abbiamo incrociato come allenatore e giocatore in Serie B2.

Dopo lo stop di misura a San Marino, i castelfrettesi vogliono riprendere la giusta via davanti ai propri calorosi tifosi.

Appuntamento con la 7^ giornata al Palasport “Liuti” sabato 27 novembre ore 18.