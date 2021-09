Prova incoraggiante per la Pieralisi Jesi contro Trevi

Primo test per lain quel di Trevi: in casa dellale jesine hanno disputato una buona prova, conclusa 2-2. Nei quattro set giocati sono emerse delle buone indicazioni per lo staff tecnico guidato da Luciano Sabbatini che ha potuto prendere così le misure su una prossima avversaria del Girone E. La Pieralisi Pan sarà a Trevi nella settima giornata del campionato di, in programma sabato 27 novembre. Tra poco più di un mese inizierà il campionato con l'esordio casalingo al, in programma sabato 16 ottobre contro Pomezia.

La partita inevitabilmente ha risentito dei carichi di lavoro cui le ragazze sono state sottoposte in questi giorni. Nonostante ciò, la partita è stata molto equilibrata, soprattutto nei primi 3 set che si sono conclusi con distacchi minimi. A tratti si sono visti scambi spettacolari che fanno molto ben sperare quando le partite conteranno veramente. Questo il tabellino delle ragazze marchigiane:

BosiPieralisi Volley Jesi: Pepa 2; Paolucci 12; Canuti 10; Bazzani 5; Milletti 11; Pirro 12; Malatesta 5; Marcelloni 4; Spitoni 2; Usberti 2; Cecconi (L1). All. Luciano Sabatini