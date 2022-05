Prime novità in casa Nef Osimo: riconfermato Alessandro Stella

Importanti novità in casa LA NEF Volley Libertas Osimo, con l’accordo raggiunto per un’importante riconferma per la prossima stagione ovvero quella di Alessandro Stella, schiacciatore classe 98’ arrivato nella stagione 2019-20 e fortemente voluto anche per il prossimo campionato. Il giovane originario di Ascoli Piceno ha alle spalle diverse esperienze interessanti ma è stata grande la sua voglia di indossare ancora la casacca biancoblu per raggiugere grandi traguardi e portare più in alto possibile LA NEF Volley Libertas Osimo.

Una Conferma fortemente voluta da tutto lo staff “senza testa” come spiega il direttore sportivo Amedeo Gagliardi. “Nonostante le molte offerte ricevute Stella ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia – rimarca il ds biancoblu – ed è per tutta la dirigenza de LA NEF ormai un “ragazzo della società” e siamo orgogliosi di averlo con noi anche il prossimo anno”. Grandi valori dimostrati dallo schiacciatore sia in campo che fuori, in un percorso di crescita che è stato evidente nel corso di questi anni con i “senza testa” grazie ad un ottimo rendimento che lo hanno reso tra i protagonisti del girone.