Playoff - La Bontempi Netoip pronta al riscatto con Lazio Pallavolo

Sarà un PalaBrasili gremito quello che accoglierà sabato 14 maggio, ore 17.30, la Bontempi Casa Netoip Ancona. Ci sarà una città intera a tifare i biancorossi contro la Lazio Pallavolo, gara di ritorno dei playoff promozione per la serie A3. Vincere è l’imperativo categorico. Obiettivo 3 punti per potersi giocare il passaggio del turno al Golden Set, dopo la sconfitta dell’andata per 3-1.

«Sarà una partita difficile, il livello è elevato e loro sono forti – suona la carica il presidente dorico Mario Lanari -. Noi abbiamo comunque dimostrato di essere altrettanto forti e talentuosi, ce la giocheremo alla pari, siamo molto fiduciosi. Ci sono tutte le condizioni per far bene, a partire dalla presenza numerosa del nostro pubblico. Forza ragazzi».

Così recita il regolamento: “Si disputerà un set di spareggio, il cosiddetto Golden Set, nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente)”.