Pieralisi Pan, iniziata la marcia di avvicinamento al derby con Clementina

Lunedì è cominciata la marcia di avvicinamento alla terza giornata del campionato, quella che vedrà la Pieralisi Pan Jesi in campo al PalaTriccoli, opposta ad una delle sicure protagoniste del girone E, la Battistelli Termoforgia di Castelbellino. Ecco le impressioni di Erica Paolucci, migliore realizzatrice nella sfida di Roma: ”Sono soddisfatta in generale della squadra, sabato si sono visti dei miglioramenti, c'era più affiatamento. Il primo set, in cui abbiamo dato di più al servizio, ci ha fatto vedere quello che possiamo fare, la direzione è positiva. Stiamo cercando la nostra piena identità e siamo fiduciose”.

"Lavoriamo sul trovare più comunicazione e intesa, sul trovare il perfetto equilibrio in questa fase. Della nostra prossima avversaria, del derby non abbiamo parlato; lunedì si siamo allenate molto bene, ci concentriamo su noi stesse. Ieri abbiamo visto il video della nostra ultima partita, cerchiamo di migliorarci sul piano tecnico e tattico”. "Quanto a sabato - conclude la schiacciatrice della Pieralisi Pan - sicuramente ci aspetta una gara impegnativa: alla fine queste sono le più belle, non abbiamo niente da perdere, dobbiamo pensare a divertirci e divertire, ci saranno tante persone al palasport".