Pieralisi Jesi: Tommaso Valeri e l'importanza delle statistiche

Dall'anno scorso è parte integrante dello staff tecnico della prima squadra della Pieralisi Jesi, partecipa a tutti gli allenamenti e durante le partite si occupa delle rilevazioni statistiche: lui si chiama Tommaso Valeri. "Sono entrato nel 2017 in società, allenando il minivolley - dice il giovane tecnico rossoblù - da metà 2017 ho iniziato a seguire una squadra Under 13 poi anche una Under 14 e una Under 16 le stagioni successive. Nel frattempo partecipavo agli allenamenti della B1 e seguivo il lavoro di Luciano”.

"In questi giorni abbiamo iniziato con le sedute video, rivediamo alcune cose dopo i primi test con Clementina e Teramo. In generale vedo una squadra già affiatata: c'è un bellissmo rapporto tra le ragazze, c'è tanta voglia di lavorare, si vivono molto bene allenamenti e gare”. "Questa sera svolgeremo un altro allenamento congiunto a Corridonia mentre domenica avremo un triangolare a Teramo dove incontreremo anche Casal de' Pazzi”.