Pieralisi Jesi, una salvezza impreziosita dalle vittorie nei derby

Un’altra stagione in Serie B1. La Pieralisi Jesi è riuscita a mantenere la categoria al termine di un campionato complesso, reso ancora più difficile dall’appendice dei play-out a cui la formazione anconetana avrebbe rinunciato volentieri. I 28 punti in 22 gare nella regular season, infatti, non sono stati sufficienti per evitare questo spareggio: la Pieralisi lo ha affrontato da quintultima contro la Pallavolo Teatina che ha totalizzato due punti in meno.

Gara 1 ha fatto tremare i tifosi della compagine marchigiana, con la vittoria delle rivali abruzzesi che ha rischiato di compromettere quanto di buono visto in stagione. Il ritorno è stato fortunatamente un trionfo, con la rimonta e una salvezza più che meritata. Analizzando il campionato di Jesi, ci si accorge che l’andamento è stato più o meno lo stesso nel corso delle varie settimane. Nel girone d’andata, la squadra ha conquistato 15 punti, mentre sono stati 13 quelli del ritorno.

Decisamente migliore, poi, è stato il rendimento casalingo, con 18 dei 28 punti complessivi maturati proprio tra le mura amiche. A contribuire al bottino che ha reso comunque necessari i play-out ci hanno pensato i derby disputati nel girone E della B1. La Pieralisi ne ha vinti ben tre su quattro, confermandosi concentrata e determinata in occasione delle sfide regionali. Il 3-1 ai danni della Battistelli Termoforgia, corazzata che ha sfiorato i play-off per accedere in A2, è stato uno dei momenti più esaltanti del campionato, nonostante al ritorno sia poi arrivata la pronta replica delle clementine.

Contro l’Energia 4.0 De Mitri, formazione di Porto San Giorgio, invece non c’è stata proprio storia. Il doppio 3-0 di Jesi ha confermato che queste ragazze possono sfoderare prestazioni di grande livello e che non lasciano nemmeno le briciole alle avversarie, come si aspetterà più spesso nella prossima stagione.