Pieralisi Jesi, c’è voglia di riscatto: la prima trasferta stagionale e poi il derby

Il risultato dell'esordio casalingo dellaè certamente bugiardo: lo 0-3 subito danon racconta quanto di buono le ragazze della formazione marchigiana hanno messo in campo., la regista rossoblù, ha deciso di dare il suo punto di vista in merito al debutto sfortunato.

Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto un bel gioco per due set, non siamo così indietro come pensavamo. Le nostre avversarie avevano tanta esperienza e sono state più brave a trasmettersi sicurezza tra di loro: dobbiamo imparare a farlo anche noi, questo avviene pian piano. Potevamo dare di più nel terzo, difficoltà ad uscire dal loop dell'errore, ci siamo un po' spente, battendo più piano e regalando punti diretti. Dobbiamo metterci in gioco, siamo all'altezza di tutte le altre squadre del girone. Adesso ci aspettano due belle partite con il Casal de' Pazzi e con la Clementina. Rivedere persone dentro il palasport sabato è stato bello, di ha regalato una grande emozione, la pallavolo è sentita a Jesi: aspettiamo tutti per il derby con Castelbellino!".