La Pieralisi Jesi riparte dal suo capitano: confermata Margherita Marcelloni

Comincia con una bella notizia il mercato della Pieralisi Jesi per la stagione 2022/2023 in B1: il capitano Margherita Marcelloni resta al suo posto.

"Ho deciso di continuare, la passione per lo sport ha vinto: penso di non riuscire a stare ancora senza pallavolo. Conosco bene la società, mi sento a casa e anche per questo è stato più semplice scegliere di restare, di portare avanti il progetto di squadra. Cerco di organizzarmi al meglio con il lavoro, sono contentissima di restare al servizio della squadra, conosco gli obiettivi del mercato e questo mi fa piacere, mi stimola l'idea di poter giocare con ragazze che ho affrontato finora da avversaria”.

Capitan Marcelloni ha poi aggiunto: "Abbiamo chiuso la stagione mantenendo la categoria e oggi ho già dimenticato la sofferenza del finale, non era per niente scontato l'epilogo, visto l'ultimo periodo. Per la prossima, in qualità di capitano penso sarà importante creare il gruppo, che conta davvero tanto nei momenti di difficoltà. Tecnicamente fare il massimo per essere al servizio della squadra e migliorare. Sarà un anno interessante, mi aspetto di vedere gli spalti sempre più pieni. Venite al palasport!".