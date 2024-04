La Pieralisi Jesi domina il derby della Vallesina: Clementina ko e play-off conquistati

Implacabile, perfetta, superlativa: la Pieralisi Jesi sfodera una delle migliori prestazioni stagionali e lo fa nell’atteso derby della Vallesina contro la Clementina 2020. Al PalaTriccoli finisce 3-0 per le padrone di casa che lasciano alle avversarie non più di 19 punti e conquistano matematicamente un posto nei play-off che a breve metteranno in palio la Serie A2. Dopo un avvio equilibrato (6-6), la Pieralisi prende il largo (10-6): aggressiva in battuta e micidiale in attacco, la formazione jesina tiene alto il ritmo della gara (20-10).

Le ospiti non mollano (20-13) e pure sul 24-13 restano aggrappate al set, pericolose con il servizio e con l'attacco. Coach Sabbatini chiama time-out sul 24-17 e il parziale si chiude subito dopo con la battuta fuori di Saveriano. La Pieralisi parte subito bene nel secondo (6-1) ma sul 14-8 manca la precisione in alcuni scambi e la Clementina si riavvicina, tanto che Sabbatini deve chiamare time-out sul 14-12. Le jesine ripartono subito con Castellucci e Moretto (16-12) mettendo a segno il break che spezza definitivamente l'equilibrio in campo: 23-13. Un paio di errori delle ospiti sul finale e va in archivio anche il secondo set.

Peretti e compagne iniziano bene anche il terzo (10-5). La formazione ospite è più fallosa in attacco e le jesine sanno gestire il vantaggio: 13-8. La Clementina tenta la rimonta (15-12) ma Paolucci e Milletti creano un nuovo gap e Paniconi deve chiamare time-out: 17-12. L'attacco jesino è incontenibile (23-13) ma le ospiti non mollano, tengono a muro e sono insidiose: 23-18. Paolucci conquista il match-ball e Moretto chiude dalla seconda linea, facendo esultare i tifosi del PalaTriccoli. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-CLEMENTINA 2020 3-0 (25-17, 25-14, 25-19)

JESI: Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 7, Peretti 5, Castellucci 8, Marcelli n.e, Miecchi n.e., Pomili 12, Milletti 6, Moretto 14. All. Sabbatini

CLEMENTINA: Boari n.e., Pizzichini 2, Dalla Rosa 4, Bastari (L2), Paparelli, Saveriano, Ciccolini 2, Stafoggia 7, Usberti 1, Canuti 7, Sposetti (L1), Fedeli 7, Grilli 7. All. Paniconi