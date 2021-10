Pieralisi Jesi in crescita: passi in avanti nel test contro Trevi

in crescita a Sassoferrato. Nel test svolto sabato con, le jesine hanno disputato e vinto quattro set, mettendo in luce passi in avanti sul piano del gioco. Luciano Sabbatini ha ruotato tutte le dodici giocatrici a disposizione per testare varie soluzioni. Un ringraziamento doveroso per l'ospitalità va alla città di, in rappresentanza della quale, nella foto, vediamo sindaco e presidente del club.

Proprio stasera è in programma un nuovo allenamento congiunto: le nostre ragazze giocheranno a Castelbellino con la Clementina. Gli appuntamenti che stanno preparando la formazione all’esordio tra meno di due settimane nel campionato di B1 si susseguono senza soluzione di continuità per trovare la giusta forma e gli schemi da proporre nelle partite ufficiali.