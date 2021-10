Pieralisi Pan, capitan Marcelloni: "Sabato si comincia, siamo pronte. Aspettiamo i tifosi"

"Il gruppo rispetto all'inizio è più coeso, si vede anche in campo, dal gioco. Superata la tensione delle prime uscite, abbiamo capito che con la pazienza possiamo ottenere di più, a livello emotivo c'è ora più equilibrio”., capitano della, fotografa in questo modo le ultime prestazioni con Clementina e Volley Angels che hanno confermato i progressi della squadra in vista dell'inizio del campionato in programma sabato, al, alle ore 18.

"C'è stato spazio per tutte le ragazze nelle amichevoli, ci siamo ben comportate, tutte concentrate sull'obiettivo. Come abbiamo sempre detto è importante fare bene, non abbiamo un obiettivo specifico di classifica, quella è una conseguenza rispetto al gioco”. L'esordio nella nuova stagione sarà al palasport di Jesi, lontano dalla storica palestra "Carbonari", un'emozione in più ricordando le sfide della serie A. ”Il palasport è un fattore positivo - sottolinea Margherita - ci permette di fare meglio in difesa, di recuperare più palloni. Il campo e l'atmosfera ci caricano. Sabato si comincia, siamo pronte: aspettiamo il pubblico, ci è mancato davvero!".