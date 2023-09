Serie B maschile, settimana di amichevoli per la Nova Volley Loreto

La Nova Volley Loreto ha impostato una fase di pre-campionato con tanti allenamenti congiunti per misurarsi costantemente con le difficoltà della partita e trovare il ritmo di gara. Eppure il roster è incompleto per alcune defezioni. “La prossima settimana sarà importante per noi perché finalmente dovremmo recuperare Thomas Alessandrini che ha avuto un problemino fisico che consigliava prudenza – dice coach Gerry Iurisci – e misureremo la crescita della condizione di Marco e Luca Massaccesi così come di Areni”.

Tra le note liete la crescita e la consistenza dei più giovani. “Per loro è importante comprendere dove sia l’asticella del livello della serie B – aggiunge il tecnico - e adattarsi alla categoria stando in campo con fiducia e costante attenzione”.

In settimana i neroverdi hanno affrontato la Sabini Castelferretti, San Severino Marche e poi i pari categoria della Cucine Lube. Nella prossima settimana previsti due test entrambi al Palaserenelli, mercoledì alle 20.30 contro la formazione di Pescara che disputerà la serie C abruzzese mentre venerdì arriverà la Bontempi Ancona.

Altro aspetto su cui il neo tecnico neroverde è soddisfatto è l’attitudine al lavoro del gruppo. “Sono tutti vogliosi di allenarsi, di migliorarsi, di stare in palestra e di stare insieme, giovani e meno giovani e questo è fondamentale per noi – conclude coach Iurisci – per essere compatti quando comincerà il campionato e i risultati conteranno”.