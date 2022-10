Volley B maschile, la Bontempi pronta per il debutto in campionato

Ci siamo. Domani, sabato 8 ottobre, si fa sul serio. Esordio al PalaBrasili di Collemarino per la nuova Bontempi-The Begin Hotels Ancona, che ospita l’Arrè Formaggi Turi (Bari). Un match insidioso, il primo del campionato di serie B (girone E), che Larizza e compagni dovranno affrontare con il piglio giusto per provare a conquistare il prezioso bottino in palio.

«Le sensazioni sono molto buone – afferma Michele Bontempi, amministratore delegato di Bontempi Casa, main sponsor dell’Accademia Volley -. Ci sono parecchi nuovi innesti rispetto allo scorso anno, va trovata la necessaria amalgama ma le premesse sono assolutamente rassicuranti. Siamo legati a questa società sportiva perché, come noi, crede fermamente nel legame con il territorio di riferimento e valorizza il proprio vivaio con l’obiettivo di portarlo in prima squadra. Ancona ha la responsabilità di dare nuovamente lustro alla pallavolo, a mio parere. Mi auguro pertanto che questi ragazzi infondano forza sotto rete, fronteggiando senza timore le difficoltà per superarle, traendo nel contempo utili insegnamenti da esse. Che poi è quello che la nostra azienda fa quotidianamente, con particolare riferimento a questo ultimo complesso periodo. Mi auguro inoltre che la squadra veicoli valore, una filosofia che guida ogni decisione in Bontempi. La pallavolo è uno sport armonico in cui ogni piccolo gesto diventa fondamentale per agevolare quello successivo e conquistare il punto. Una buona ricezione produce generalmente un attacco efficace. Ecco, spero davvero che i nostri biancorossi trasmettano forza e valore. Buon campionato».

«Affrontiamo una squadra esperta – dice coach Paolo Monti, importantissimo supporto di coach Dore Della Lunga -. Le amichevoli pre-campionato ci hanno fornito indicazioni sui nostri punti di forza e sugli aspetti in cui c’è ancora da lavorare, considerando anche i tanti volti nuovi. Non vediamo l’ora di misurarci con il campionato per continuare il percorso di crescita avviato durante la preparazione. Siamo ottimisti e faremo di tutto per iniziare questo cammino nel migliore dei modi».

È prevista la diretta streaming del match contro Turi, a partire dalle 17.30 sulla pagina Facebook dell’Accademia Volley Ancona.