Volley B maschile, la Nef Osimo si prepara all'esordio. Stella: "Sarà emozionante affrontare Macerata"

Meno cinque al via del campionato di serie B ed in casa Osimo monta l'attesa per quella che sarà la partita di esordio. I biancoblù giocheranno sabato prossimo davanti al proprio pubblico contro Macerata e c'è la chiara volontà di non fallire questo appuntamento.

Ad esternare le proprie sensazioni, ai canali ufficiali del club, è Alessandro Stella (1998), professione schiacciatore: "Sarà una partita emozionante perchè abbiamo giocato un campionato dove abbiamo lavorato e ci siamo divertiti molto. In più si è messo in campo tutta la voglia per affrontare un'inizio di stagione come si deve. L'avversario? Macerata è una squadra forte e non lo nascondiamo perchè sono due anni che arriva ai playoff. Ha giocatori di alto livello come del resto anche noi e sarà di certo una bella partita. Non potevamo chiedere di meglio".

Stella sarà uno dei confermati e toccherà lui fare un po' da "chioccia" ai nuovi arrivati: "Gli innesti? Sono tutti bravissimi giocatori di grande livello, ci siamo trovati subito bene come gruppo perchè hanno la stessa mentalità e volontà di giocare bene".

Su coach Pascucci: "Lo conoscevo soltanto di nome. E' stato emozionante averlo qui come allenatore perchè sapevo che è di alto livello e lo ha dimostrato durante il precampionato. Sono sicuro che confermerà queste buone impressioni anche durante la stagione".

Infine, sul girone E: "Non so onestamente cosa aspettarmi perchè con la riformulazione dei campionati hanno nuovamente aggiunto delle squadre pugliesi che causa covid precedentemente avevano tolto, per cui non ho un'idea molto chiara. In base ai nomi dei giocatori sarà un raggruppamento molto competitivo in cui avremo sicuramente un bel daffare".