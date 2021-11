Una Nova Volley tutto cuore batte Ancona in rimonta: 3-1

Grande successo della Nova Volley che perde il 1’ set, reagisce contro l’imbattuta Ancona, ribalta, sale 2 set a 1 e recuperando da 18-22 nel 4’ set chiudendo 25-22. Decisivo l’ingresso di Sansonetti al servizio. Prova tutto cuore dei ragazzi di Ippoliti che incassano tre punti pesanti in ottica salvezza.

Il sestetto di casa è quello annunciato con il rientro di Mazzanti al centro in diagonale a Buscemi, Pulcini in regia, Torregiani opposto, Nobili e Ulisse schiacciatori e Dignani libero. Tra gli ospiti la sorpresa è Mattia Sabbatini in regia preferito a Larizza, Santini opposto, Terranova e Ferrini schiacciatori Rosa e Ujkaj al centro. Giombini libero.

Parte forte Ancona e sul 1-5 è già tempo di timeout per la panchina di casa. Torregiani guida la riscossa firmando due aces consecutivi (4-6). Sul turno di Sabbatini Ancona allunga ancora e Ippoliti spende anche il 2’ timeout (4-10). Pulcini firma due punti in fila col tocco di seconda e poi col muro e Loreto torna vicino (9-11). Il controbreak rimette il set nelle mani degli ospiti. Entrano Scorpecci e Cozzolino per il doppio cambio. Ancona va al traguardo 19-25 col 1’ tempo grazie alla maggiore efficacia in attacco e a muro, 5 di squadra, e le difficoltà in ricezione della Nova Volley.

Loreto parte bene con due aces, prima Mazzanti poi Pulcini e due muri, Buscemi e Torregiani (5-1) che costringono la panchina ospite al timeout. La Bontempi torna sotto con un controparziale (7-6) propiziato dal servizio. Mazzanti al centro regala il +4 (10-6). L’ace di Nobili firma il 15-11. Torregiani firma il 3’ ace per il 18-13 e il timeout Ancona che torna in scia (20-18). Buscemi firma due attacchi (23-20). Chiude l’errore di Marconi, in campo per Terranova, per il 25-21. Bene Loreto col 54% in attacco e 4 aces.

Il set parte con la tensione che sale in campo (6-6). Si lotta su tutti i palloni. Nobili mette tre punti in fila (12-12). Dopo l’ace di Torregiani è Ancona al timeout (16-16). Ulisse firma il sorpasso con tre servizi (20-17). Loreto mantiene 4 punti di vantaggio e chiude 25-19 col 57% in attacco ed un servizio efficace che ha messo in crisi la ricezione dorica.

Ancona è con l’acqua alla gola e parte forte (5-8). Ancona raggiunge il massimo vantaggio di +6 (7-13). Gli ospiti sembrano in controllo sul 18-22 ma Loreto recupera, pareggia e sorpassa sul servizio di Sansonetti, decisivo dai 9 metri, vincendo 25-22 con un parziale di 7-0 e infliggendo ai dorici la prima sconfitta stagionale.

NOVA VOLLEY LORETO – BONTEMPI ANCONA 3-1

?PUNTEGGIO: 19-25 (24’); 25-21 (25’); 25-19 (25’); 25-22(25’)

NOVA VOLLEY LORETO: Buscemi 9, Ardemagni, Sansonetti, Pulcini 4, Torregiani 13, Alessandrini, Ulisse 12, Cozzolino, Dignani (L), Scorpecci, Mazzanti 15, Vallese (L2) Nobili 14. All. Ippoliti

BONTEMPI ANCONA: Rosa 10, Sabbatini L., Giombini (L), Sabbatini M. 4, Marconi, Gasparroni, Ujkaj 7, Terranova 17, Ferrini 14, Magini, Larizza, Santini 10. All. Monti

ARBITRI: Lanzilli e Chirieletti