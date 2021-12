La Nova Volley torna a mani vuote anche da Osimo

Seconda sconfitta esterna in 8 giorni per la Nova Volley Loreto che, come accaduto a Civitanova, è tornata da Osimo senza punti dopo aver giocato alla pari nei primi due set. Poi la squadra ha inesorabilmente abbassato la propria efficacia offensiva alzando al contempo il numero degli errori in battuta e in attacco, consentendo ai padroni di casa, squadra a cui non difetta l’esperienza, di aver vita facile e ottenere i 3 punti comunque meritati.

Con il rientro del palleggiatore titolare, gli osimani hanno ritrovato le loro geometrie e messo in difficoltà la Nova Volley. Primo set perso dai neroverdi in volata con un paio di leggerezze, poi nel 2’ la squadra ha sfruttato al meglio le buone percentuali di ricezioni per crescere sia in cambio palla che in contrattacco. Sulla situazione di un set pari la luce in attacco si è parzialmente spenta e il match si è chiuso 3-1.

Dopo due trasferte consecutive la Nova Volley Loreto domenica tornerà tra le mura del Palaserenelli che, mai come quest’anno, finora sono state “amiche”. Arriverà la Iseini Alba Adriatica per uno scontro salvezza da non fallire.

A NEF OSIMO - NOVA VOLLEY LORETO 3-1

LA NEF OSIMO: Vignaroli, Schiaroli (L1), Cremascoli 1, Silvestrelli 18, Di Nisio, Genovesi, Polidori 5, Caciorgna, Di Martino, Stella 15, Silvestroni 7, Sparaci (L2), Valla 14. All. Masciarelli. In panchina Baldoni.

NOVA VOLLEY LORETO: Buscemi 13, Ardemagni, Sansonetti, Pulcini 3, Torregiani 12, Alessandrini 1, Ulisse 11, Cozzolino 3, Dignani (L), Scorpecci, Mazzanti 10, Vallese (L2) Nobili 7. All. Ippoliti

ARBITRI: Schino e Magnani

PUNTEGGIO: 25-22; 20-25; 25-17; 25-18