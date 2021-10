Nova Volley, quattro punti in due partite ma l'obiettivo resta la salvezza

Due partite e due vittorie entrambe al tiebreak rendono il bottino in classifica molto soddisfacente per la giovane e rinnovata Nova Volley. La squadra di coach Ippoliti ha dimostrato anche contro la quotata Paoloni Macerata, di avere qualità e margini di miglioramento. Nel dopo gara il tecnico fanese, nel fare i complimenti ai suoi ragazzi, ha evidenziato ancora un punto su cui lavorare. “Purtroppo siamo ancora incostanti e, quando andiamo in difficoltà ci andiamo tutti ma, forse proprio perché è un effetto collettivo, risorgiamo anche velocemente creando però un andamento altalenante nella prestazione che crea frequenti break. Su questo dobbiamo migliorare”.

La parola d’ordine, quindi, nelle file loretane, deve essere equilibrio e costanza. Senza Vallese e Alessandrini ancora ai box per problemi fisici, il tecnico ha trovato un buon Dignani, ordinato e presente in seconda linea, un Torregiani da 51% in attacco con 19 punti, top scorer insieme all’imprescindibile capitan Nobili, e un ottimo Ulisse bersagliato dal servizio avversario ma che ha chiuso col 61% di ricezione positiva e 18 punti in attacco a confermare la crescita di questo ragazzo che per la prima volta in carriera si sta assumendo delle responsabilità importanti. Bene anche il lavoro a muro con la prima linea che ha toccato tanto gli attacchi avversari arginando lo spauracchio Tobaldi tenuto al 17%.

“La squadra ha bisogno di iniezioni di fiducia per lavorare con rinnovata intensità durante la settimana – ha aggiunto coach Ippoliti – e la prestazione di domenica prima ancora del risultato, sicuramente gratificano questo percorso”. “Sabato a Castelferretti (ore 18) ci attende una squadra giovane e combattiva come noi e che ha il nostro stesso obiettivo, la salvezza. Giocare contro avversari col pronostico a sfavore come con Macerata è paradossalmente più facile mentre contro la Sabini, partendo alla pari, dovremo dimostrare carattere e approcciare bene l’incontro” – ha concluso il tecnico della Nova Volley Loreto.

Ottimo esordio per le formazioni di serie D. Le ragazze di Luca Martinelli hanno battuto Fabriano all’esordio al Palaserenelli mentre i boys di Paolo Calamante hanno espugnato al tiebreak il PalaBellini di Osimo. Nel prossimo turno le ragazze sono in trasferta in casa della Mantovani, i maschi in casa contro Jesi sabato alle 16.30.