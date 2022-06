La Nova Volley Loreto rinnova lo staff tecnico femminile e sarà tutto rosa

Non solo serie B maschile. La Nova Volley Loreto ha un ricco settore giovanile femminile e, con l’obiettivo di implementarlo e di ottenere buoni risultati di crescita per le ragazze, la società ha proceduto ad una riorganizzazione della struttura dirigenziale e dei quadri tecnici puntando su due nuove allenatrici.

Si vestiranno di neroverde, infatti, Simona Battistini, che al Palaserenelli è stata protagonista anche da giocatrice in serie A2 nella stagione 2009-10, e Beatrice Rapari.

Simona Battistini oltre che tecnico della prima squadra e della formazione under 18 coordinerà anche il lavoro di tutte le formazioni giovanili che comprenderanno l’under 16 under 14, under 13 e i vari campionati di categoria.

“Quando si è presentata la possibilità di avere con noi Simona Battistini – ha detto il Presidente Massaccesi – come società abbiamo convenuto che fosse il profilo giusto per aprire un nuovo corso tecnico in questo settore che ha tradizionalmente grandi numeri lavorando con un’allenatrice già esperta, che porta in dote buoni risultati e che finora ha dimostrato di saper far crescere le ragazze”. Beatrice Rapari guiderà le under più giovani. “Anche qui un’allenatrice con ottime referenze, molto entusiasta, vogliosa di fare, che siamo certi avrà un impatto molto positivo sulle atlete” – ha aggiunto il Presidente. Il gruppo S3 sarà guidato anche per la prossima stagione da Margherita Marini e Francesca Brutti.

Lo staff sarà quindi tutto al femminile e avrà come riferimento a livello dirigenziale, Stefania Busilacchi, socia della Nova Volley, che coordina il gruppo dirigente intermedio dedicato al settore femminile.

Resterà nello staff tecnico loretano anche coach Luca Martinelli con incarichi nel settore maschile mentre la società ringrazia Andrea Quintini per il contributo umano e professionale offerto in questi anni.