La Nova Volley Loreto sceglie Francesco Campana per la regia

Francesco Campana, classe 2000 da Corigliano Calabro, è il nuovo palleggiatore della Nova Volley Loreto. Alto 185 cm, proviene da Foligno dopo aver maturato esperienze in serie A3 a Tuscania ed Alessano e ancor prima a Castellana Grotte società nella quale è cresciuto e dove ha esordito, giovanissimo, in A2. Giovane talento, nel 2016 è stato premiato come miglior palleggiatore al Trofeo delle regioni.

L’arrivo nelle Marche è figlio anche degli studi universitari che porteranno Campana a Macerata. Dopo l’addio di Gianmarco Pulcini impossibilitato a proseguire la sua avventura a Loreto per impegni di lavoro, la società neroverde era alla ricerca di un palleggiatore con un profilo giovane ma già con un certo bagaglio di esperienza e con margini di miglioramento.

“I primi approcci sono stati ottimi e ci ha molto ben impressionato – dice il Presidente della Nova Volley Franco Massaccesi – soprattutto perché ha dimostrato di essere molto motivato e di avere voglia di lavorare e migliorarsi. Le referenze che abbiamo avuto su di lui sotto l’aspetto umano prima ancora che tecnico sono ottime e accordarsi è stato facile”.