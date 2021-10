La Nova Volley Loreto esordisce sabato in trasferta in terra romagnola

“Nonostante tutti i contrattempi di questo pre-campionato siamo pronti e ci faremo valere”. Ecco come il Marcello Ippoliti, coach della Nova Volley Loreto, inquadra l’esordio della sua squadra sabato 16 ottobre alle 21 sul campo di San Giovanni in Marignano. I romagnoli neopromossi in serie B sono una delle 4 squadre non marchigiane di questo girone insieme a Bellaria, San Marino e Alba Adriatica.

“Non credo che per noi faccia molta differenza contro chi giocare e sono convinto che questa squadra abbia delle qualità da mettere in campo per poter mettere in difficoltà anche le formazioni più attrezzate se saprà essere aggressiva e mantenere la necessaria lucidità nei momenti importanti come i finali di set”. Il capitolo assenze è un tema con il quale convivere. «La società ci ha messo a disposizione un roster ampio per poter gestire le emergenze – insiste Ippoliti che non vuole alibi – e la vera forza di questa squadra è il gruppo. Vedo grande disponibilità da parte di tutti e affiatamento e quindi, se dovremo fare a meno per l’esordio di qualche giocatore, so di poter contare sugli altri».

Tra gli esordienti nella categoria, oltre allo stesso tecnico fanese ci sono Ulisse, Ardemagni, Cozzolino, mentre per altri è un ritorno come Scorpecci, Sansonetti e Vallese. “All’inizio ci potrà essere un po’ di emozione ma poi avremo bisogno di giocare al massimo delle nostre capacità e con grande lucidità perché gli avversari hanno buonissime individualità a partire della diagonale palleggiatore-opposto” - ha concluso il coach.

Al capitano Paco Nobili il compito di trasmettere la propria esperienza ai più giovani. “Dopo due stagioni particolari c’è voglia di un’annata normale e siamo pronti. La voglia è tanta e siamo tutti desiderosi di scendere in campo ma non dovremo cercare di strafare. Il gruppo ha qualità e fame di vittorie. Daremo battaglia con l’obiettivo di muovere subito la classifica”.