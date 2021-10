La Nova Volley Loreto all’esordio in casa con una big

Dopo il successo sofferto quanto meritato al tie-break a San Giovanni in Marignano nella prima di campionato, la Nova Volley Loreto si prepara all’esordio casalingo davanti al suo pubblico. La formazione di Ippoliti ha rotto il ghiaccio vincendo un incontro che ha detto molte cose circa il presente e il futuro di questa squadra e che ora cerca conferme.

“In questo avvio di stagione i ragazzi stanno dimostrato grande disponibilità per far fronte all’emergenza infortuni che ci accompagnerà ancora per alcune partite – ha detto il tecnico – e questo conferma la bontà di un gruppo giovane che guarda tutto nella stessa direzione ed ha profonda unità d’intenti”.

Domenica c’è l’esordio in casa contro la Paoloni Macerata degli ex Claudio Stella e Dylan Leoni, avversario di primo piano che ha confermato il gruppo che ha fatto bella figura anche ai playoff promozione. “Per noi è una partita densa di difficoltà – ha detto il tecnico fanese della Nova Volley – ma anche un test per misurare la nostra capacità di soffrire contro un avversario che ha esperienza, è rodato, giocando insieme da molto, e che già all’esordio contro Civitanova ha fatto benissimo”. Marcello Ippoliti però respinge al mittente il ruolo di vittima sacrificale per i suoi. “Il pronostico non è dalla nostra parte ma questo significa anche che non avremo nulla da perdere. Giocare mentalmente liberi per i nostri giovani può essere un fattore determinante e, contando anche sull’aiuto del nostro pubblico, potremo mettere in difficoltà gli avversari”.

Per il pubblico di Loreto sarà l’occasione per tornare a tifare per i propri ragazzi. “L’accesso al Palaserenelli – ha detto il Presidente Franco Massaccesi – è gratuito per tutte le partite del campionato perché il nostro obiettivo è riavvicinare Loreto alla squadra dopo la pandemia. Rispettiamo le regole che ci vengono imposte indossando la mascherina all’interno dell’impianto e mostrando il Green Pass all’ingresso, ma non smettiamo di tifare per la squadra della nostra città” – è l’appello lanciato dal Presidente della Nova Volley ai suoi concittadini.

Nel weekend al via anche il campionato regionale di serie D con le ragazze di coach Luca Martinelli che ospitano sabato alle 18 al Palaserenelli la Pall. Fabriano e i ragazzi di coach Paolo Calamante che esordiranno alle 21 sul campo della Volley Libertas Osimo.