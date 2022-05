La Nova Volley Loreto sorride: successo nell'Under 15 provinciale

Il cielo sopra la Loreto pallavolistica si gode un bellissimo sole, grazie al titolo di campioni provinciali Under 15 ottenuto domenica ad Agugliano dai ragazzi della Om Pelati Nova Volley, guidati da Gianmarco Pulcini e Marco Paolini. «Sono stati veramente bravi – dice con grande orgoglio il presidente del sodalizio mariano, Franco Massaccesi – perché vincere non è mai facile per nessuno e non è scontato che accada nella carriera degli atleti. Ovviamente questi ragazzi classe 2007 e 2008 sono molto giovani e gli auguro ulteriori vittorie ma, in attesa della fase regionale, è giusto che riconoscano il valore di veder premiati i loro sacrifici e la loro passione. Ma la stagione per loro non è finita e l’asticella si alzerà ulteriormente».

La squadra se la vedrà con la formazione campione provinciale del CT di Fermo-Ascoli. La finale territoriale tra Riviera Samb e Don Celso Fermo si gioca domenica 8 maggio. Il roster dei ragazzi della Om Pelati Nova Volley under 15 è composto da: Joele Belardinelli, Andrea Pomarico, Costantino Pietroni, Edoardo Marchetti, Cristiano Sampaolo, Riccardo Salvi, Matteo Flamini, Glauco Cingolani, Diego mandolini, Federico Scagnoli, Leonardo Forconi, Lorenzo Conocchioli.