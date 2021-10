La Nova Volley Loreto accende i motori

"Siamo felici di ritrovarci tutti qui, vedere tanti ragazzi e ragazze che hanno voglia di fare pallavolo e divertirsi. Come società noi ce la stiamo mettendo tutta grazie alla vicinanza di tanti amici sponsor, la possibilità di gestire questo impianto e la fiducia accordataci da tanti genitori". Ecco come il Presidente Franco Massaccesi ha salutato l’avvio ufficiale della stagione sportiva della Nova Volley Loreto nell’appuntamento di presentazione di tutti i gruppi.

L’incontro alla presenza delle autorità, sponsor e atleti, è stata anche l’occasione per la Fipav, presente il vice presidente del Comitato Regionale Andrea Pietroni e Francesco Leoni presidente del Comitato Territoriale di Ancona per consegnare alla Nova Volley Loreto il Certificato di Qualità Argento per il lavoro col settore giovanile, riconoscimento prestigioso che conferma l’attenzione agli under.

A ribadirlo poi sono state le parole del Direttore Tecnico Marco Paolini. "Ho accettato questo ruolo – ha detto – perché qui a Loreto la priorità è davvero il settore giovanile e vi assicuro che ho visto questo tipo di attenzione in pochissime altre società".

L’evento è stato introdotto dai saluti del sindaco di Loreto Moreno Pieroni, quello del delegato provinciale del Coni Enrico Picchio, di Don Bernardino Giordano, Vicario Generale della Santa Casa di Loreto, Federico Guazzaroni, Consigliere della Fondazione Opere Laiche di Loreto. Presenti anche gli sponsor Del Vicario, Elettrozeta, Pelati, Calzaturificio Bruglia che con Rainbow, Co.Ri, Brutti, Bcc Filottrano, Il Sito Immobiliare e Massaccesi Auto costituiscono il pool di sponsor che sostengono l’attività della Nova Volley Loreto.

Nel corso dell’incontro applausi e sorrisi per il gruppo dei più piccoli, che in maniera molto numerosa sta effettuando le prove per appassionarsi a questo sport con lo staff diretto da Andrea Quintini, Christian Mazzanti e Margherita Marini. Quindi l’under 14 Femminile allenata da Andrea Quintini, l’under 15 maschile allenata da Gianmarco Pulcini e Marco Paolini, il gruppo 2’ Divisione Femminile di coach Luca Martinelli che guida anche la serie D Femminile, la 1’ Divisione Maschile di Mattia Macellari e Marcello Ippoliti e la serie D maschile di coach Paolo Calamante che, al termine della presentazione, ha disputato il proprio incontro di Coppa Marche superando i pari categoria della Libertas Osimo per 3-0.

Gran finale dedicato alla formazione di serie B, allenata dal nuovo tecnico Marcello Ippoliti assistito dai confermati Mattia Macellari e Andrea Stortoni e dal nuovo preparatore atletico Gianluca Paolorosso. "Per me è una sfida assolutamente stimolante – ha detto il tecnico della Nova Volley Loreto che esordirà in campionato sabato 16.10 alle 21 sul campo di San Giovanni in Marignano – e abbiamo lavorato tanto per creare prima il gruppo e poi la squadra. C’è grande disponibilità e voglia di crescere. Puntiamo alla salvezza in un girone con tanti derby".

Tanti i volti nuovi come i centrali Ardemagni, Buscemi e il ritorno di Mazzanti, i palleggiatori Pulcini e Scorpecci, il libero Vallese, gli schiacciatori Sansonetti, Ulisse e Cozzolino.

Applausi particolari per i confermati Alessandrini, Torregiani e Dignani e ovazione per il capitano Paco Nobili che in estate ha assunto anche il ruolo di Direttore Sportivo.