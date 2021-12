Niente da fare per la Sabini Castelferreti che cede alla Nef Osimo

Nulla da fare per la Sabini contro la quotata Libertas Osimo: i senza-testa hanno recuperato al massimo le defezioni delle ultime settimane e pur privi di coach Masciarelli (bloccato dal Covid-19 e a cui vanno gli auguri di pronta guarigione) trovano tre punti d’oro per lanciarsi all’inseguimento del trio di testa. Dopo un iniziale equilibrio (5-2/7-8) sono gli ospiti a prendere un buon margine di vantaggio: dal 13-17 la Sabini cala vistosamente in ricezione e non riesce ad essere incisiva in attacco né tantomeno con la correlazione muro/difesa. Ben altra verve agonistica nel secondo parziale: la maggiore convinzione fin dal servizio regalo un buon margine a Giaccaglia e compagni (13-9) che tuttavia progressivamente commettono qualche errore di troppo e l’eccessivo nervosismo nel finale di set a seguito di qualche decisione arbitrale, regala ad Osimo fiducia nel completare la rimonta.

Sotto 0-2 nel conto parziali, la Sabini riparte a testa bassa: con maggiore scioltezza in attacco grazie ad un miglioramento dei fondamentali di seconda linea e traendo il massimo dall’intera rosa, Beni e compagni allungano fino al 16-8; il demerito dei locali è far rimanere in clima partita i senza-testa che senza nulla da perdere arrivano fino al -1 (22-21) ma stavolta non completeranno la rimonta. Osimo sullo slancio della rimonta nel set precedente, spinge fin da subito al servizio nel quarto parziale: la Sabini non riesce ad opporsi e sotto 3-11 cede progressivamente il passo ad una più solida Libertas Volley che espugna con merito il palaLiuti.

Quarta sconfitta consecutiva per i biancazzurri ma nulla è perduto anzi bisogna puntare dritti all’ultimo impegno del 2021 che sarà ancora casalingo contro la Dinamo Volley Bellaria sabato prossimo.

SABINI CASTELFERRETTI – VOLLEY LIBERTAS LA NEF OSIMO 1-3

SABINI: Albanesi 4, Beni 13, Corinaldesi 2, Galdenzi 3, Giaccaglia (K) 6, Licitra 13, Mancinelli 11, Mariotti 4,

Pettinari G. 1, Pieroni, Rinaldi, Pettinari M. (L1), Palazzesi (L2). All. Giangiacomi- Pigliapoco.

LIBERTAS: Polidori, Silvestroni, Genovesi, Stella, Vignaroli, Di Martino, Di Nisio, Valla, Cremascoli, Silvestrelli,

Caciorgna, Schiaroli (L1), Sparaci (L2). All. Baldoni.

PARZIALI: 18-25 22-25 25-22 16-25

ARBITRI: Righi - Piccinini