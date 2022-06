La Nef Volley Osimo conferma Filippo Sparaci e promuove Mirco Paci

Importante conferma in casa LA NEF Volley Libertas Osimo per il giovane Filippo Sparaci, classe 2004, che sarà presente nella rosa della prima squadra. Sono state importanti le sue qualità dimostrate quest’anno e sarà fondamentale il suo salto di qualità nel ruolo di libero. La società quest’anno metterà al suo fianco un pari-ruolo con esperienza, in modo da essere d’aiuto e da stimolo per il giovane Filippo.

Grande conferma anche per il giovane Mirco Paci, schiacciatore classe 2005, frutto dell’importante settore giovanile che sale in prima squadra dopo un’ottima stagione in serie D. Giocatore da grandi potenzialità ma soprattutto è da sottolineare la sua “grande voglia d’arrivare”, un fattore indispensabile per intraprendere un’importante percorso di crescita nel modo piu’ corretto. Grande orgoglio per il settore giovanile che anche quest’anno darà due talentuosi giocatori alla prima squadra, frutto di un lavoro coordinato e di grande qualità. Grande voglia di crescita e di evidenziare i proprio giovani sono le basi di una grande società come quella de LA NEF Osimo.