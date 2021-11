La Nef Osimo Volley a caccia del riscatto

LA NEF Volley Libertas Osimo cerca l’immediato riscatto. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Paoloni Macerata, c’è voglia di tornare al successo per i ragazzi di coach Roberto Masciarelli. L’avversario di turno è la Romagna Banca Bellaria, squadra giovane, ancora ferma a zero in classifica generale. Sulla carta una partita a favore dei “senza testa” ma sono queste le partite che racchiudono più insidie, in cui è necessario scendere in campo con la giusta grinta e determinazione per evitare passi falsi.

“Siamo reduci dalla sconfitta contro la Paoloni Macerata – commenta Riccardo Cremascoli – dove siamo partiti bene ma poi abbiamo avuto un calo, complice anche la crescita dell’avversario. Contro il Romagna Banca Bellaria ci attende un match dove paradossalmente abbiamo tutto da perdere, e per questo sono quelle partite che mi preoccupano di più perché la posta in palio è importante e non c’è nulla di scontato. Quindi c’è da giocare in maniera concentrata per tutto il match, senza cali di tensione, altrimenti rischiamo di trovarci in una sfida pericolosa”.

Fischio d’inizio sabato 6 Novembre alle ore 17.30 al PalaBellini. Dirigono l’incontro Santinelli Cristina e Petterini Giulia.