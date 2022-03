Nef Osimo, trasferta impegnativa: ostacolo Volley Potentino

Importante trasferta per LA NEF Volley Libertas Osimo che scenderà in campo sabato 26 Marzo alle ore 19.30 al PalaPrincipi di Potenza Picena nella gara di ritorno contro il Volley Potentino: le due compagini si sono affrontate la scorsa settimana nella gara di recupero con un’importante vittoria per i “senza testa”. I ragazzi di coach Riccardo Baldoni arrivano a questa importante sfida dopo una bella vittoria nell’ultimo match contro il Ventil System San Giovanni Marignano che ha chiuso un trittico di partite ravvicinate. E’ fondamentale non sottovalutare questa gara, perchè risulta determinante per la conquista di punti ai fini della classifica come sottolinea Jacopo di Martino in vista del prossimo appuntamento.

“Siamo molto carichi – afferma Jacopo – conosciamo il nostro avversario avendolo affrontato appena una settimana fa, quindi arriveremo all’incontro preparati con l’obiettivo della vittoria. Sono felice di questa esperienza in casa biancoblu: dagli allenamenti noto la mia crescita ed il mio miglioramento quindi il mio obiettivo è ottenere ancora piu’ spazio. Sono molto felice della mia squadra e tra di noi c’è molto affiatamento”.

Il giovane Jacopo Di Martino, classe 2003, è di origini abruzzesi ed è arrivato in estate. Oltre alla prima squadra la sua esperienza è anche nel settore giovanile. “Con l’under 19 stiamo ottenendo grandi risultati – conclude Jacopo – siamo al momento primi in classifica e cercheremo di chiudere davanti a tutti”.