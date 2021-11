La Nef Osimo torna da Pesaro a mani vuote

LA NEF Volley Libertas Osimo viene battuta dalla Montesi Pesaro. I “senza testa” cedono per 3-1 in casa dei pesaresi, dopo una buona partenza, ed incappano nella terza sconfitta consecutiva. Coach Roberto Masciarelli deve far fronte nuovamente alla pesante assenza di Cremascoli, e ad alcuni elementi non al meglio, anche se i biancoblu partono bene in avvio di gara, portandosi sul 7-10, con i locali che sono costretti a rincorrere per tutta la frazione. Alla fine LA NEF Osimo la spunta per 18-25 conquistando il primo set. Nella seconda frazione grande equilibrio in campo con i pesaresi che gestiscono un mini margine di tre punti e, nonostante il tentativo di rientro dei “senza testa”, il set va ai padroni di casa sul 25-22. Meno equilibrio nei due set seguenti, con i ragazzi di coach Masciarelli che subiscono il buon avvio dei locali, 11-6, e chiudono sul 25-12 il terzo set ed il quarto con un netto 25-14.

“Siamo riusciti a conquistare il primo set visto che i nostri avversari sono andati in difficoltà – commenta coach Masciarelli – poi siamo un po’ calati nei nostri uomini meno esperti e Pesaro è stata brava a cambiare le direzioni d’attacco che avevamo studiato e marcato molto bene nel primo set. Questo tipo di squadre ci mettono in difficoltà, specialmente nella situazione con gli infortuni che abbiamo ora. L’unico aspetto tecnico che mi sento di rimarcare e che dobbiamo crescere nella nostra battuta salto float perché i nostri avversari, in questa partita, ci hanno fatto male in diverse situazioni mentre noi abbiamo sbagliato molto e questo inficia nell’efficacia dei battitori in salto, quindi dovremo lavorare su questo aspetto. Nella nostra condizione attuale, con alcuni uomini non al meglio, il divario tra le due squadre è questo.

MONTESI VOLLEY PESARO – LA NEF OSIMO 3–1 (18-25; 25-22; 25-12; 25-14)

MONTESI PESARO: Giorgi, Mandoloni 3, Cardinali, Mancinelli, Ferro 1, Sabatini 6, Mei, Ciabotti, Schiaratura 14, Caselli 7, Cristiano, D’Urso 6, Morichelli 29, Hoxha 1 All. Fabbietti

LA NEF OSIMO: Vignaroli 4, Schiaroli, Silvestrelli 11, Di Nisio, Sparaci, Polidori 7, Gagliardi, Caciorgna, Di Martino 3, Stella 10, Silvestroni, Valla 12 All. Masciarelli

Arbitri: Valentina Angeloni ed Elisa Buldrini.