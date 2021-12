La Nef Osimo ospita la Nova volley Loreto per il derbyssimo

LA NEF Volley Libertas Osimo è attesa dal derbyssimo contro la Nova Volley Loreto. Partita sempre molto sentita da ambo le parti, questa sfida assume ancora una valenza più particolare in ottica classifica. Infatti i ragazzi di coach Roberto Masciarelli vogliono tornare al successo che manca da tre turni ma anche i lauretani hanno voglia di rivalsa dopo il pesante stop esterno del turno precedente contro l’US Volley 79. La classifica vede le due compagini separate da appena una lunghezza, quindi i punti in palio sono importanti considerata la classifica molto corta. Ovviamente i “senza testa” sperano di poter recuperare a pieno gli acciaccati in vista di questa sfida.

“Sarà una partita molto sentita e molto importante per il prosieguo del campionato – commenta il centrale Daniel Genovesi – Speriamo di uscire da questo momento non troppo esaltante per poter tornare a giocarci la parte alta della classifica. E’ comunque un campionato molto tirato. Per me è la prima esperienza in serie B ed inizialmente ero un po’ preoccupato da questa novità ma la società mi ha messo a mio agio fin da subito”.

Fischio d’inizio sabato 4 dicembre alle ore 17.30 al PalaBellini di Osimo. Dirigono l’incontro Santinelli Cristina e Petterini Giulia.