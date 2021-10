La Nef Osimo non sbaglia all'esordio e s'impone sulla Titan Service: 3-2

LA NEF Volley Libertas Osimo apre il campionato con un successo. Dopo una battaglia sportiva di quasi due ore, i ragazzi di coach Roberto Masciarelli espugnano il campo del Titans Service San Marino per 3-2, grazie ad una bella prova corale che ha permesso di avere la meglio di un avversario ostico. Un buon modo per iniziare questa nuova avventura nel campionato 2021-22.

Primo set equilibrato fino al 12-12, poi i biancoblu trovano il break decisivo (0-4), bloccando con efficacia gli attacchi dei locali e chiudendo sul 20-25.

Stesso canovaccio nel secondo set, con l’equilibrio che si mantiene fino al 10-10 ma questa volta sono i padroni di casa a piazzare il break (5-0), ricucito dai “senza testa” sul 16-16 grazie all’efficacia in battuta. I locali tornano avanti sul 20-16, chiudendo sul 25-20.

Nel terzo set permane l’equilibrio in campo ma LA NEF riesce ad essere incisiva in attacco ed a chiudere sul 18-25.

Il quarto set è un continuo botta e risposta che vede le squadre appaiate fino al 22-22. Bernardi trova il punto del 23-22 e due errori dei “senza testa” consegnano la frazione ai locali.

Il tie-break è al cardiopalma, con le due compagini che ribattono colpo su colpo. La Titan Services avrebbe tre palle per chiudere la partita ma sono i ragazzi di coach Masciarelli che ci riescono al secondo tentativo (17-19).

“Siamo stati molto bravi di gruppo – commenta coach Roberto Masciarelli – per questo siamo riusciti a vincere una partita tiara e combattuta punto a punto”.

TITAN SERVICES – LA NEF OSIMO 2-3 (20/25 25/20 18/25 25/22 17/19)

TITAN SERVICES. Bernardi 11, Frascio 18, Kiva 20, Zonzini 7, Rondelli 5, Benvenuti 19, A. Lazzarini (L1), Ricci, E. Lazzarini. N.E. Baciocchi (L2), Carigi, Borghesi, Pancotti, Cicconi. Ace: 10; Muri punto: 9. All. Stefano Mascetti.

LA NEF OSIMO. Vignaroli 3, Schiaroli (L1), Cremascoli 5, Silvestrelli 12, Polidori 1, Caciorgna 25, Stella 8, Slvestroni 5, Sparaci (L2), Valla 24. N.E. Di Nisio, Genovesi, Di Martino. Ace 10; Muri punto: 11. All. Roberto Masciarelli.

Arbitri: Riccardo Callegari (1°); Chiara Maran (2°).