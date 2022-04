La Nef Osimo impegnata in casa dell'Iseini Alba Adriatica

LA NEF Osimo sulle ali dell’entusiasmo cerca di proseguire la striscia di risultati utili dopo aver inanellato successi e soprattutto prestazioni convincenti. La squadra di coach Riccardo Baldoni sabato 9 Aprile alle ore 18.00 sarà impegnata in trasferta contro l’Iseini Volley Alba Adriatica: una sfida alla portata degli osimani guardando la classifica ma bisogna mantenere alta la concentrazione, soprattutto in questa fase, per concludere al meglio questo campionato più che positivo come ci conferma lo stesso Marco Caciorgna.

“Sicuramente ci aspetta una partita difficile su un campo altrettanto ostico, ma cercheremo di dare il massimo – esordisce così lo schiacciatore biancoblu – Sono al mio primo anno con questa società e mi trovo davvero molto bene, sia con l’allenatore che con gli altri ragazzi, con la società che ci mette a disposizione ogni mezzo per metterci nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi.”

Un campionato questo per LA NEF iniziato con alcune difficoltà ma grazie al lavoro di tutto lo staff si sta per chiudere una stagione molto impegnativa, contro delle squadre di primissimo livello. “Un campionato molto equilibrato, con Macerata e Ancona che hanno preso il distacco – prosegue Caciorgna – Abbiamo avuto dei problemi causa covid ma ci stiamo riprendendo bene come confermano gli ultimi risultati.”