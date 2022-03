La Nef Osimo impegnata nel derby contro la Nova Volley Loreto

Aria di derby in casa LA NEF Volley Libertas Osimo. I ragazzi di coach Riccardo Baldoni scenderanno in campo domenica alle ore 17:00 al Pala Serenelli di Loreto contro la Nova Volley Loreto. Sarà importante ritornare a vincere per i “senza testa”, dopo le ultime sconfitte contro squadre di livello, pertanto grande è la fame di punti. La determinazione anche dei più giovani può fare la differenza, come ci evidenzia Lorenzo Di Nisio classe 2003 arrivato quest’anno di origini abruzzesi: per lui è la prima esperienza lontano da casa.

“Ci aspettiamo domenica una partita molto difficile contro il Loreto – afferma il giovane schiacciatore – I nostri avversari stanno facendo un buon campionato con importanti vittorie mentre noi ci arriviamo dopo tre sconfitte nonostante abbiamo dimostrato un buon gioco. Questa settimana lavoreremo molto su ogni errore commesso per poter ottenere il maggiore risultato possibile”.

Per Di Nisio un esordio in serie B in questa stagione oltre a importanti prestazioni anche nel settore giovanile. “Essendo la mia prima esperienza lontano dalla mia città mi sto trovando molto bene, – afferma Lorenzo – infatti vorrei ringraziare la società ed il coach per la fiducia e per l’opportunità che mi stanno dando. Il nostro è un bellissimo gruppo e sono felice di lavorare con compagni esperti così da migliorare sotto l’aspetto tecnico e soprattutto mentale. Sto affrontando un campionato molto difficile e sto davvero migliorando molto e sono davvero molto felice”.