La NEF Osimo va a caccia della terza vittoria consecutiva in terra romagnola

Entusiasmo in casa LA NEF Osimo reduce da una convincente prestazione sul campo del Sabini Castelferretti nell’ultimo incontro vinto per 3-1. I “senza testa” si preparano questa settimana per l’ultima gara di questo 2021 ed è importante effettuare un ottimo match contro la Ventil System San Giovanni in Marignano, appaiata a 16 punti in classifica generale con i ragazzi di coach Roberto Masciarelli.

“Ci prepariamo ad affrontare una partita difficile in casa della Ventil System – commenta il giovane Jacopo di Martino – ma vogliamo concludere nel migliore dei modi questo 2021”.

I ragazzi de LA NEF Osimo scenderanno in campo sabato sera ed è importante continuare su questa serie positiva ed ottenere così la terza vittoria consecutiva per rimanere in scia delle prime della classe.

“Uno dei nostri punti di forza è il gruppo – continua l’opposto classe 2003 al primo anno di serie B – e mi trovo davvero bene. Sono molto felice anche dell’under 19 dove anche lì stiamo andando molto forte. In squadra sono presenti importanti giocatori con un grande bagaglio d’esperienza e li ringrazio per tutto ciò che cercano di trasmettermi. Un ringraziamento anche agli allenatori che stanno svolgendo un ottimo lavoro sia in prima squadra che con l’under 19”.

Fischio d’inizio sabato 18 dicembre alle ore 21.00 al Palazzetto dello Sport di San Giovanni in Marignano. Dirigono l’incontro Pentassuglia Andrea e Scarpulla Federico.