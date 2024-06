Destinazione Okinawa per la Nazionale Sordi di volley: comincia il campionato mondiale

Ormai tutto è pronto per la spedizione della nazionale Sordi di volley, di scena in Giappone ad Okinawa il campionato mondiale. Alla guida del gruppo due marchigiani doc: il direttore tecnico Diego Pieroni di Senigallia ed il primo allenatore Matteo Zamponi di Civitanova. Otto squadre si contenderanno il titolo della Russia. Italia inserita nel girone con India, USA e Turchia, mentre nell’altro gruppo la favorita Ucraina, le possibili sorprese Francia e Iran ed i padroni di casa del Giappone.

Gruppo ambizioso quello azzurro, alla ricerca del poker dopo le tre medaglie di bronzo consecutive del Mondiale italiano (2021), dell’olimpiade brasiliana (2022) per finire con l’europeo turco (2023). Le possibilità per migliorare sono reali, Ucraina e Turchia sopra tutte poi i nostri azzurri, l’incognita Usa e le altre tutte allineate. Si comincia venerdì alle 21 contro India poi fra la domenica e il lunedì si decideranno le posizioni prima dei quarti prima contro USA per poi finire con la Turchia. Il 27 i quarti, 29 e 30 semifinali e gran finale.

Ci si aspetta la conferma della crescita di un gruppo che oltre alla base dei veterani vede protagonisti dei giovanissimi che garantiscono il futuro della nazionale, in prospettiva sopratutto dei Giochi Olimpici del novembre 2024 sempre in Giappone ma questa volta a Tokyo nella capitale. Ecco la lista dei convocati: Dell’Arte (Padova), Pongiluppi (Verona), Caselli (Prato), Verdecchia (Pisa), Hoffer (Trento), Morrone (Cesena), Zappavigna (Genova), Rivellini (Bergamo), Aquilani (Roma), Cavasin (Treviso), Siviero (Varese), Malfasi (Forlì), Scordino (Napoli), La Pira (Verona). Lo staff è poi completato dal secondo allenatore Fischetto da Livorno e lo scout Finisini da Santa Croce.