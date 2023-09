Italvolley femminile, tra l'addio a Mazzanti e l'idea Velasco cercasi svolta nell'anno olimpico

Una poco onorevole medaglia di legno in un europeo cominciato da detentrice del titolo, un pass olimpico non ancora messo in valigia (c’è Parigi 2024 tra meno di un anno), una squadra da ricostruire tra i compiti di un allenatore ancora da individuare. Per la nazionale femminile di volley è con ogni probabilità il momento più complesso della sua storia recente, soprattutto in relazione alle aspettative maturate negli ultimi anni, a partire da quell’argento iridato nel 2018, che aveva fatto ritornare le azzurre sul podio di un Mondiale dopo il successo del 2002. Pochi lampi (il primo posto all’europeo 2021 e l’anno successo quello nella Volleyball Nations League), un paio di bronzi dal retrogusto amaro (ad Ankara nella rassegna continentale del 2019 e nel campionato del Mondo di dodici mesi fa), ma soprattutto il vento delle polemiche che ha sempre soffiato forte sulle vele dell’imbarcazione italiana, di quelle che non spingono verso i traguardi sperati, ma anzi rendono la navigazione complicata fino a farla divenire impossibile. Almeno con il timone nelle mani del marottese Davide Mazzanti, ct da oltre un lustro e prossimo – sebbene manchi ancora l’ufficialità – alla destituzione.

Domande e dubbi lecitamente sollevabili? A iosa, soprattutto volgendo lo sguardo alle ultime due annate, partite con il rinnovo firmato dal ct nell’estate preolimpica: il primo scossone c’è già ai Giochi di Tokyo in cui l’Italia – tra le favorite – si ferma ai quarti, solo in parte ammortizzato battendo a Belgrado davanti al suo pubblico la Serbia, vendicando la sconfitta patita in Giappone e mettendosi al collo l’oro europeo. Un successo che probabilmente ha offuscato le problematiche di una squadra riemerse a distanza di un anno con il flop ai Mondiali: perché tale è da considerare, alla luce di una sconfitta in semifinale al cospetto di un Brasile che non avrebbe – tutt’altro – dovuto far paura, e che mette in evidenza anche carenze dal punto di vista della preparazione. Il polverone mediatico sollevato dalla vicenda Egonu-razzismo (con le dichiarazioni della giocatrice azzurra nel post-semifinale a bordo campo, intercettate da un video divenuto virale) funge quasi da arma di distrazione di massa, spostando l’attenzione sulla scelta della giocatrice più rappresentativa di prendersi una pausa più che su una medaglia di bronzo che, nelle previsioni, sarebbe dovuta essere di un metallo più pregiato.

La situazione precipita nell’ultima estate. Mazzanti resta sulla panchina, e chiude quarto agli Europei arrendendosi anche nella finale per il gradino più basso del podio all’Olanda, con una rosa che non prevede le senatrici Chirichella, Bosetti, De Gennaro e ma la presenza di Egonu partita fuori dallo starting six per far posto alla ventenne di origine russa Antropova, fresca di passaporto italiano ma senza esperienza internazionale. Il fondo viene toccato con il torneo di qualificazione olimpica: il k.o. con la Polonia mette l’Italia nelle condizioni di non poter ancora mettere nell’agenda degli impegni i Giochi di Parigi 2024, nonostante l’ottima posizione nel ranking Fivb lasci ben più di una porta aperta alla qualificazione.

Domande e dubbi, però, si pongono anche osservando l’immediato futuro. Che vede Velasco tra i favoriti per la successione, ipotesi che però non trova conferme nelle parole dell’interessato il quale non più tardi di maggio si è legato con un contratto triennale a Busto Arsizio, ed è incompatibile con la scelta federale di non concedere il cosiddetto “doppio incarico”. E ancora: con un consiglio federale alle porte, in programma ad ottobre, nell’ordine del giorno ci sarà anche da dirimere la questione Mazzanti, il cui contratto è ancora in essere. Ed anche capire se nell’anno che conduce ai Giochi la panchina sarà affidata ad un “traghettatore” (al momento, con l’attività dei club iniziata molte soluzioni non sono percorribili) in attesa di pianificare - nel dopo Parigi - un nuovo corso o puntare su un nome che prenda per mano l’Italia conducendola agli Europei ‘25 ed ai Mondiali 2026. A prescindere dalla quale delle due strade verrà percorsa, servirà una figura “stabilizzante”, che sia in grado di conferire nuovamente equilibrio in un ambiente che, ora, sta pagando a caro prezzo gli errori commessi.