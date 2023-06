Il mercato 2023-2024 della Clementina 2020 comincia con la conferma di capitan Saveriano

Il mercato della Clementina 2020 per la stagione 2023-2024 inizia con una delle notizie più attese da appassionati e tifosi: resta nelle Marche Francesca Antonietta Saveriano! Capitano e regista della strepitosa stagione da poco conclusa, Francesca è la prima ad aver confermato la sua presenza con la maglia della società di Castelbellino-Moie.

“Sono onorata e molto felice della riconferma – ha spiegato ai canali ufficiali del club – per me decidere è stato davvero semplice visto come mi sono trovata a Castelbellino-Moie nella passata stagione. Ho trovato qui una società che è diventata da subito quasi una famiglia per me e difficilmente si trovano posti in cui si viva una stagione così travagliata con tanta e tale serenità come alla Clementina 2020. Credo sia una società che merita di vivere una stagione migliore, meno altalenante e di giocare in posizioni di più alta classifica rispetto a quella scorsa, che a me ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Resto qui per provare a dare il mio contributo per alzare l’asticella. Il fatto poi che la società abbia ingaggiato un allenatore del calibro di Luca Paniconi mi da ottime sensazioni e ulteriori stimoli, anche perché pur non essendo mai stata allenata da lui, so per certo che sia un tecnico estremamente valido e molto bravo a creare le giuste alchimie di squadra. So che la costruzione della rosa sta procedendo bene e credo proprio ci siano dei buoni presupposti”.

Entra dunque nel vivo il mercato della Clementina 2020 con un annuncio pesantissimo: nei prossimi giorni verranno annunciati altri importanti nomi che faranno parte della rosa per la nuova stagione.