Volley B maschile, la Nova Volley Loreto è in un momento delicato e Massacesi suona la sveglia

Già come nel girone di andata questa porzione del calendario si sta rivelando particolarmente ostica per la Nova Volley Loreto caduta di nuovo in casa contro Sabini (3-0) come era accaduto contro la Paoloni Macerata nella precedente partita interna. Per i neroverdi un punto nelle ultime 4 uscite è un bottino che induce a resistere in attesa di giorni migliori.

Gli scontri complicati continueranno con la trasferta di Osimo sabato pomeriggio poi col turno interno contro Ancona prima di tuffarsi nella fase decisiva con i 4 scontri diretti consecutivi.

“Dopo la buona prova, sempre altalenante ma comunque positiva di sabato scorso con Volley Potentino ero fiducioso di continuare a muovere la classifica – dice il presidente Franco Massaccesi – e invece, pur riconoscendo i meriti di un’ottima Sabini guidata in regia dal sempreverde Andrea Giuliani, la nostra squadra ha giocato una brutta partita ed è scesa in campo senza l’atteggiamento battagliero che serve a chi deve salvarsi”.

Le vittorie casalinghe al tiebreak di San Giovanni in Marignano contro Montorio e quella a sorpresa, ma forse non troppo, di Modugno contro Molfetta, mettono nei guai la classifica della squadra di Giombini costretta a rincorrere per evitare il quartultimo posto a 7 giornate dal termine. Loreto è ferma a 17, i romagnoli sono a 18, i pugliesi a 20. Alle spalle ci sono sempre la Lube (12), Civitanova (10) e Castellana Grotte (7).

“Alcuni dei nostri giocatori sono in un momento non troppo positivo dal quale speriamo escano velocemente perché abbiamo bisogno di loro” – insiste Massaccesi che crede nell’obiettivo. Le note liete sono il buon ingresso dei giovani Vecchietti e Giannini. Si è rivisto dopo tanto tempo anche Ausili in regia subentrato a Campana, così come Sannino che non fa mai mancare la sua energia quando chiamato in campo.

“Non c’è più molto tempo e ogni punto conta – conclude il Presidente della Nova Volley – indipendentemente dall’avversario che si va ad affrontare. Mi auguro davvero che a Osimo vedremo la squadra volitiva della trasferta con Volley Potentino”.

Per quanto riguarda il settore giovanile, ancora una vittoria netta per la Om Pelati serie D maschile di coach Calamante ora 2’ in classifica e per la 1’ Divisione Maschile di coach Martinelli vincente ad Agugliano. Torna al successo anche la 3’ Divisione sul campo di Candia. Per la Serie D sabato ultima partita della Poule Promozione in trasferta a Fermo nello scontro diretto. Ultimo turno prima dei playoff anche per la 1’ Divisione maschile venerdì in trasferta a Cupramontana. Le ragazze di coach Battistini dopo il match interno di martedì con Belvedere Ostrense saranno venerdì ad Ostra Vetere. Trasferta in programma sia per la 2’ Divisione Femminile che per la 3’.